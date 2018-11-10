ABD, Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki adaların askerileştirilmesine karşı baskı uyguluyor

Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelen ABD'li üst düzey yetkililer, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar bölgesi ve stratejik su yollarındaki askeri varlığını sona erdirmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Washington’daki üst düzey görüşmelerde ABD ve Çin arasındaki son aylarda kötüye giden ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

ABD Dışişleri Bakın Pompeo Çin’i çevresindeki ülkelerin aksi iddialarına rağmen Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddiasını sürdürmekle suçladı. Reuters'in aktardığı bilgiye göre, Pompeo görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada “Çin’in yürüttüğü faaliyetler ve Güney Çin Denizi’nin askerileştirilmesinden dolayı endişelerimizi sürdürüyoruz. Çin’e bu alandaki vaatlerini yerine getirmesi için baskı yaptık” dedi.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe katıldı.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ DESTROYER GERGİNLİĞİ