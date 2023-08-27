İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ''Demir Kubbe'' hava savunma sistemi bataryası almayı planlıyor
Dünya

ABD ''Demir Kubbe'' hava savunma sistemi bataryası almayı planlıyor

ABD'nin İsrail yapımı 3 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi bataryası almayı planladığı bildirildi.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 01:05 - Güncelleme:
ABD ''Demir Kubbe'' hava savunma sistemi bataryası almayı planlıyor
ABONE OL

ABD hükümetinin İhale Yönetim Sistemi'nin (SAM) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Deniz Piyadelerinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası edinimine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Deniz Piyadelerinin İsrail yapımı 3 "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası tedarik etmeyi planladığı kaydedildi.

ABD Donanmasının bu kapsamda, 44 roket fırlatıcıyla havan toplarını imha etmek için geliştirilmiş yaklaşık 1840 Tamir füzesi edineceği belirtildi.

Söz konusu satın almanın maliyetine dair bilgi paylaşılmazken kamuya açık rakamlara göre yalnızca Tamir füzeleri 200 milyon doları bulabilecek.

Deniz Piyadeleri, Temmuz ve Ekim 2022'de "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini test etmişti.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan "Demir Kubbe" sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.