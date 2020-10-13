ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, ''Hindistan-ABD Forumu''nda konuştu

AA 13 Ekim 2020 Salı 00:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 00:18

Biegun, Yeni Delhi'de katıldığı "Hindistan-ABD Forumu"nun açılış oturumunda konuştu.

ABD'nin, Yeni Delhi'nin "güçlü ve gururlu stratejik özerklik geleneğini" değiştirmeden Hindistan'ı güçlendirmenin yollarını aradığını vurgulayan Biegun, şunları söyledi:

"Hindistan'ın güçlü ve gururlu bir stratejik özerklik geleneği var ve buna saygı duyuyoruz. Hindistan'ın geleneklerini değiştirmeye çalışmıyoruz. Bilakis, onları ve Hindistan’ın kendi egemenliğini ve demokrasisini savunma ve dahi Hint-Pasifik bölgesinde Hint çıkarlarını ilerletme yetisini nasıl güçlendireceğimizi keşfetmek istiyoruz."

Bu kapsamda Washington'ın, Hindistan ile istihbarat paylaşımını artırdığına işaret eden Biegun, "Ancak Hindistan’ın kendini savunma yeteneğini güçlendirmek ve ordularımız arasında birlikte çalışabilirliği teşvik etmek de dahil olmak üzere yapabileceğimiz daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Biegun, bölgede yükselen güç olarak Çin konusunda uyarıda bulunarak, "Tabii bu yönde ilerlerken, görmezden gelinen bir gerçek var: Çin." dedi.