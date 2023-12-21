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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bağımsız Filistin için taahhüdünü yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmesinde 'bağımsız bir Filistin devleti' için taahhüdünü yineledi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bağımsız Filistin için taahhüdünü yineledi
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Blinken, Gazze'de insani yardımların bir an önce sağlanması, sivil kayıpların en aza indirgenmesi ve bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasının engellenmesinin önemine işaret etti.

ABD'nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması taahhüdünün altını çizen Blinken, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yönelik saldırılarını kınadı ve deniz güvenliği konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

Görüşmede, bakanlar Ukrayna'ya yardımlar konusunu da ele aldı.

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