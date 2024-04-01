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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'de oluşturulan yeni kabine hakkında görüştü.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'de oluşturulan yeni kabineyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Blinken, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Yeni kabine ile hem Batı Şeria hem de Gazze'de Filistin halkına daha iyi şartların sunulabilmesi yönünde daha güçlü çalışmalar yapılabileceğini belirten Blinken, Gazze'de bir an önce rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması gerektiğini aktardı. Blinken, bu durumda insani yardımların da hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

Blinken, ayrıca İsrail'in güvenlik garantileri aldığı bir durumda bağımsız bir Filistin devletinin var olması amacına bağlı olduklarını bir kez daha yineledi.

  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
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