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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nikos Hristodulidis ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi.

AA5 Kasım 2023 Pazar 18:42 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nikos Hristodulidis ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Blinken, Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.

Rum resmi Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, GKRY'nin uygulamaya koymaya çalıştığı denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.

Bazı Rum internet siteleri haberlerinde, Blinken'ın Güney Kıbrıs'a "plansız" bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı bilgisine yer verdi.

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