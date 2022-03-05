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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırında

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret ederek, 'Polonya halkı, özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunun farkında' dedi.

IHA5 Mart 2022 Cumartesi 20:59 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 21:00
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşmesinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Polonya sınırına kaçan Ukraynalıların bulunduğu sınırı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Polonya halkı özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Polonya bu krize yanıt olarak hayati faaliyetler gerçekleştiriyor" dedi.

"Beyaz Saray, 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlanıyor"

Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Beyaz Saray'ın, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından, Ukrayna'dan kaçanlara ve onları kabul eden ülkelere destek sağlamak için 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlandığını söyledi.

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