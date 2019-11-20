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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun istifa edeceği iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, bir sonraki seçimlerde senatör olabilmek için Kansas eyaletinden yarışa girmeyi düşündüğü bildirildi. Pompeo’nun bu nedenle istifa edebileceği aktarıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, senatör olabilmek için görevinden istifa edeceği öne sürüldü.
 
TIME dergisinde yer alan bilgiye göre, Cumhuriyetçi Parti’den üst düzey üç farklı isimle konuşan Pompeo’nun, dışişleri bakanlığı görevini gelecek bahara kadar sürdürmek istediği, fakat ABD Başkanı Donald Trump hakkında süregelen azil soruşturması nedeniyle bu kararını bir kez daha sorguladığı ifade edildi.
 
Biri daha önce Trump yönetiminde çalışmış, biri hâlen hükûmet içerisinde olan, biri ise Cumhuriyetçi Parti’de aktif bir rol üstlenen üç kaynak, Pompeo’nun Trump yönetiminden “mümkün olan en düzgün ve en sakin şekilde ayrılmak istediğini” belirtti.
 
Pompeo’nun bu planını ABD Başkanı Trump’la paylaşıp paylaşmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken, söz konusu haberde, Pompeo’nun birçok kez “Senato’ya girmek istemediğini ve görevinden istifa etmeyeceğini” söylediği hatırlatıldı.
 
TIME dergisinin haberinde, Pompeo’nun istifa etmesi durumunda yerine geçecek olası bir isme dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığına ilişkin ifadelere yer verildi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria’daki yerleşimlerin ABD tarafından artık “yasa dışı olarak görülmediğini” açıklamıştı. Bu sözleri baştan Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi pek çok uluslararası aktör tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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