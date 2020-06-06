ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin Komünist Partisini ''George Floyd'un ölümünü istismarla'' suçladı

AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 18:48 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 18:48

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisinin, kendi siyasi kazanımları için Floyd'un trajik ölümünü istismar etmeye yönelik duyarsız girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, paylaşımında, "Pekin, en iyi zamanlarda kıyasıya komünizmi dayatırken, ABD en zorlu zamanlarda özgürlüğü güvence altına alıyor." ifadesini kullandı.

Çin, Rusya ve İran'dan, ABD'de ikinci haftasına giren protestolara polis müdahalesi ve basın özgürlüğü konusunda açıklamalar gelmesi dikkati çekmişti.