ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Riyad'a ulaştı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ulaştı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ulaştı.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad'a ulaştığını bildirdi. Pompeo, Suudi Arabistan Kral Selman ile kayıp Suudi gazete Cemal Kaşıkçı hakkında görüşmelerde bulunacak.
Today @SecPompeo lands in #Riyadh where he’ll meet with King Salman @statedept pic.twitter.com/evNHPtolgq— Heather Nauert (@statedeptspox) October 16, 2018
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