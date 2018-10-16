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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Riyad'a ulaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ulaştı

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Riyad'a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad'a ulaştığını bildirdi. Pompeo, Suudi Arabistan Kral Selman ile kayıp Suudi gazete Cemal Kaşıkçı hakkında görüşmelerde bulunacak.

 

 

 

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