ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rusya hile yapıyor

Pompeo, "Rusya anlaşmayı ihlal etse de mümkün olduğunca sabırlı davrandık ve yükümlülükleri yerine getirmesi konusunda ikna etmeye çalıştık." diye konuştu.

Moskova yönetiminin çok sayıda orta-menzilli "SSC-8 füzesi" geliştirdiğini ve INF anlaşmasını "esaslı biçimde" ihlal ettiğini belirten Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, "Rusya'nın adımları ABD'nin ve müttefiklerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.