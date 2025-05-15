ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin "(ABD Başkanı Donald Trump) Savaşların sona ermesini istiyor. Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." dedi.

Rubio, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

Bugünkü toplantının önemli olduğuna işaret eden Rubio, NATO'da "hiçbir zayıf halka olmaması" için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekti. Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıllardaki en büyük mesele olduğunu söyledi.

"ABD Başkanı, savaşın sona ermesini istediğini açıkça belirtti." diye konuşan Rubio, Trump'ın savaşın sona ermesini ve kalıcı barışı sağlayacak her türlü mekanizmaya hazır olduğunu bildirdi.

Rubio, NATO'nun amacının savaşları önlemek olduğunu dile getirerek, "(Trump) Savaşların sona ermesini istiyor ve Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna konusunda "askeri bir çözüm olmadığını, diplomatik çözüm gerektiğini" vurgulayan Rubio, şöyle devam etti:

"(Trump) Savaşlar, terörizm gibi ve bunlardan kaynaklanan istikrarsızlığa karşı çıkıyor. Bu nedenle Suriye konusunda böyle bir karar aldı ve oradaki yetkililerin, bu fırsatı ülkeyi yeniden inşa etmek ve bir istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkarıp istikrar kaynağı haline getirmek için kullanacaklarını umuyoruz."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler aracılığıyla sona ermesi ve gelecekte savaşların önlenmesi için atılacak adımları bulabilmeyi temenni ettiklerini anlatan Rubio, "Umarım yakında burada bir gelişme kaydedilir." ifadesini kullandı.

- RUTTE'DEN SAVUNMA SANAYİSİ DEĞERLENDİRMELERİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Rubio, Trump ve ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, ABD yönetiminin özellikle son haftalarda Orta Doğu üzerine yoğunlaştığını, gerçekten ilerleme kaydettiğini ve ABD'nin liderliğini gösterdiğini aktardı.

Sadece ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "çözümsüzlük" durumunu ortadan kaldırdığı Ukrayna'da değil, Orta Doğu ve dünyadaki birçok konuda kolektif olarak istikrarın sağlandığından emin olmaları gerektiğini vurgulayan Rutte, bunun için ABD'nin liderliğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Rutte, bugünkü toplantının çerçevesinin Lahey'deki zirve olacağının ve ilk olarak savunma harcamalarını Kanada ve Avrupa'da yükseltmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ülkelerin bu konuda kararlı olduklarına ancak detayların görüşülmesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli çünkü devam eden Rus tehdidi var. Çin, ordusunu şu an muazzam şekilde geliştiriyor. Terör tehdidi hala devam ediyor. Savunma sanayini de geliştirmemiz gerekiyor çünkü sadece bütçe ile henüz o noktada değiliz. NATO topraklarına olabilecek herhangi bir tehditle mücadele edebileceğimizden emin olmak için savunma sanayi üretimine ihtiyacımız var."

Rutte, toplantıda Ukrayna'da kalıcı barışı nasıl sağlayabileceklerini de görüşeceklerini sözlerine ekledi.

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