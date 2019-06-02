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ABD donanması iddiaları doğruladı

ABD donanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay gerçekleşen Japonya ziyareti sırasında USS John S. McCain isimli geminin “görünmemesini” istediğine ilişkin bir talep aldıklarını doğruladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD donanması, ABD Başkanı Trump’ın geçen ayki Japonya seyahati süresince "USS John S. McCain isimli geminin göz önünden çekilmesine" ilişkin bir talepte bulunulduğunu doğruladı. Söz konusu talebin "Trump'ı memnun etmek isteyen" bir Beyaz Saray çalışanı tarafından yapıldığı öğrenilirken, ABD donanmasının ise bu talebi sert bir dille eleştirerek geri çevirdiği bildirildi.
 
ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD donanmasının Enformasyon Başkanı Tuğamiral Charlie Brown, “USS John S. McCain savaş gemisinin görünürlüğünün en aza indirgenmesine ilişkin bir talep aldık; fakat Trump’ın seyahati süresince bütün gemileri normal seyrinde bıraktık.” diye konuştu.
 
Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri, Washington Post’a yaptıkları açıklamada, düşük seviyeli çalışanların yüksek seviyeli çalışanlardan talimat gelmeksizin ABD Başkanı’nı memnun etmeye çabaladıklarını anlattı.
 
Yetkililer, Beyaz Saray çalışanlarından birinin askerî yetkililere bir mesaj göndererek “ABD Başkanı Trump’ın Japonya seyahati süresince USS John S. McCain gemisinin gözden uzakta olmasını istediğini” bildirdi.
 
Japonya seyahati süresince böylesi bir talepten haberi olmadığını belirten ABD Başkanı Trump ise, talepte bulunan bu kişinin iyi niyetli olduğunu belirterek, resmi Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti:
 
“John McCain’in büyük bir taraftarı sayılmam. Bunu bilen birisi de böyle bir şey yapmış. İyi niyetle yapılmış bir şey.”
 
Konunun bir diğer muhatabı olan ABD donanmasının Enformasyon Başkanı Charlie Brown ise, “ABD Başkanı’nın Japonya seyahati süresince USS John S. McCain isimli gemi göz önünden çekilmedi. Donanmamız gemisiyle, tayfasıyla, ismiyle ve mirasıyla bu taşıttan gurur duymaktadır.” ifadelerine yer verdi.
 
Söz konusu tartışmalar, yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden ABD’li senatör John McCain ile ABD Başkanı Trump arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı çıkmıştı. ABD Başkanı Trump, John McCain’in hayatını kaybetmesinden sonra bile kendisine yönelik eleştirilerinin dozunda bir azalma göstermemişti. Aynı zamanda bir Vietnam gazisi olan John McCain’in sevenleri ise, ABD Başkanı Trump’a “en azından ölüye saygı göstermesi” noktasında eleştirilerde bulunmuştu.

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