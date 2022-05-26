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Dünya

ABD ekonomisi yüzde 1,5 daraldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5'lik daralma gösterdi.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
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Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,5 azaldı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif aşağı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,3 küçülmesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daraldığı kaydedilmişti. Böylece, ABD'de ekonomi yılın ilk çeyreğinde tahmin edilenden fazla küçülme göstermiş oldu.

ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, salgın sonrası toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, ihracat, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde ithalat yükseliş gösterirken, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar ve konut sabit yatırımları artış kaydeden diğer kalemler oldu.

İlk çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise özel stok yatırımları ile konut yatırımdaki aşağı yönlü revizyonların tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin veri bu dönemde yüzde 2,7'den yüzde 3,1'e revize edildi.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.

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