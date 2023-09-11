İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,908
  • EURO
    28,898
  • ALTIN
    1661.26
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Ermenistan ile 9 gün sürecek askeri tatbikata başladı
Dünya

ABD, Ermenistan ile 9 gün sürecek askeri tatbikata başladı

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği “Eagle Partner 2023” askeri tatbikatı Ermenistan'ın Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde başladı.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
ABD, Ermenistan ile 9 gün sürecek askeri tatbikata başladı
ABONE OL

Ermenistan, ABD ile ortak askeri tatbikatlara ev sahipliği yapıyor. Başkent Erivan yakınlarındaki Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde bugün başlayan "Eagle Partner 2023" tatbikatına 85 ABD, 175 Ermeni askeri katılıyor. ABD'li Albay Martin O'Donnell, 2 ülke askerlerinin barışı koruma operasyonları çerçevesinde taktiksel seviyede yeni ilişkiler kurarak birlikte çalışabilirliği artırmak için tatbikatların hayati bir fırsat olduğunu söyledi.

TATBİKAT 9 GÜN SÜRECEK

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile ortak düzenlenen "Eagle Partner 2023" tatbikatının 9 gün süreceği ve 20 Eylül'de sona ereceği belirtilirken, tatbikatın amacının, Ermeni güçlerini uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu duyurulmuştu.

"ERMENİSTAN'IN HANGİ HEDEFLERİ İZLEDİĞİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"

Ermenistan'ın ABD ile ortak tatbikatları Rusya'nın tepkisini çekerken Rus tarafı bu tatbikatı derinlemesine inceleyeceklerini ve durumu takip edeceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD-Ermenistan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın hangi hedefleri izlediğini anlamamız gerekiyor ve bunu diyalog içinde yapacağız. Moskova Erivan'ın yakın ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir, sorunlar olabilir ama bunların diyalog çerçevesinde çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • askeri tatbikat
  • Eagle Partner 2023
  • Ermenistan-Amerika işbirliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.