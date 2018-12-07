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ABD Esed rejimi ve Rusya'nın 'kimyasal silah' iddiasını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın 'Suriye'deki muhalif grupların kimyasal saldırı düzenlediği' iddiasını yalanladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın "Suriye'deki muhalif grupların kimyasal saldırı yaptığı" iddiasının yalanlayarak, Moskova'yı sahte kimyasal saldırı iddiaları uydurarak gerçekleri saklamaya çalışmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'nin Halep şehrinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Esad rejimi ve Rusya'nın, muhalif grupların Halep'in kuzeybatısında kimyasal saldırı yaptığı iddiasının doğru olmadığını belirtirken, "ABD bu söylemi kesin bir şekilde reddederken, rejim yanlısı güçlerin 24 Kasım'da Halep'te sivillere yönelik muhtemelen göz yaşartıcı gaz kullandığına ilişkin sağlam bilgilere sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

"İdlib'de sağlanan ateşkes baltalanıyor"

Moskova ve Şam'ın bu tarz iddialarla İdlib'de sağlanan ateşkes anlaşmasını baltalamaya çalıştığına da dikkat çeken Palladino, "ABD, bu iddiaları şiddetle reddetmektedir." ifadesini kullandı.

Palladino, saldırı bölgesini kontrol altında tutan rejim yanlısı yetkililerin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OCPW) tarafından düzgün bir araştırma yapılmadan örnek uydurma ve alanı tahrif etmesinden endişeli olduklarının da altını çizdi.

Ayrıca Palladino, "Rusya ve Esed rejimini, şüpheli saldırı bölgesinde değişiklikler yapmamaları konusunda uyarıyoruz ve bağımsız müfettişlerin güvenliğini sağlamalarını böylelikle sorumluların mesul tutulabilmesi için onları uyarmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejimi kimyasal saldırılar için muhalifleri suçlamıştı

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Esed ordusu kontrolündeki Halep’in El Halidiye mevkisine 24 Kasım'da kimyasal silah saldırısı yapıldığını duyurmuş ve 100’den fazla sivilin etkilendiğini öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü de İdlib gerginliği azaltma bölgesinden rejim kontrolündeki Halep’in kuzeybatı kırsalına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti. Sözcülük, klor gazı kullanılan saldırının rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam’ın kontrolündeki yerleşim birini El Buraykat’tan 120 milimetrelik havan topları kullanılarak yapıldığını savunmuştu.

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