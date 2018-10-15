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ABD Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenledi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 4 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

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AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Somali güçlerini ateş altına alması sonrasında düzenlenen hava saldırısında 4 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırının dün Aşağı Cubba bölgesinin Araara mahallesinde yapıldığı kaydedilirken, ABD'nin Amerikan vatandaşlarını korumak ve terör tehditlerini etkisiz kılmak için tüm uygun tedbirleri kullanmayı sürdüreceği vurgulandı.

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