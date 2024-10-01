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Dünya

ABD füze saldırısından endişeli! İsrail'e İran uyarısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ABD'nin İsrail'i İran'ın muhtemel füze saldırısı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

IHA1 Ekim 2024 Salı 17:43 - Güncelleme:
ABD füze saldırısından endişeli! İsrail'e İran uyarısı
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ABD'nin İsrail'i İran'ın muhtemel füze saldırısı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

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Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı tehdidinin söz konusu olmadığını belirterek, İsrail'in kendisini savunmaya ve saldırmaya hazır olduğunu ifade etti. Hagari, İran'ın İsrail'e saldırmasının "sonuçları olacağı" konusunda uyardı.

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