ABD Generali Scaparrotti: Rusya'yı Kuzey Kutbu'nda durdurmaya hazırız

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, ABD'nin Kuzey Kutbu'nda Rusya'yı durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Silahlı Hizmetler Komitesi toplandısında konuşan Scaparrotti, ''Kuzey Denizi rotası daha sık kullanılmaya başlandı. Buraya kaynak bakımından da ticari bir ilgi var. Bu da bölge için bir rekabet yaratıyor.'' dedi.

Scaparrotti, Rusya'nın savunma potansiyelini artırdığını ve bölgede bir dizi hava alanı açtığını, gelişmiş radar sistemleri kullandığını ve üzerindeki kontrolü artırmak için çeşitli savunma sistemlerini bölgeye taşıdığını belirtti. ABD'nin de bölgede planlarını güncellediğini belirten Scaparrotti, ''Bazı güçlerimizin operasyonel eğilimlerini değiştirerek bölgenin bizim için önemli olduğuna dair mesaj verdik.'' dedi.

Scaparrotti, daha önceki açıklamarında bölgede bir ABD-Rusya çatışması ihtimalinin uzak olduğunu belirtmişti.