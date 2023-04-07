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Dünya

ABD Hava Kuvvetleri asker alımında vücut kitle endeksi kriterlerini gevşetti

ABD Silahlı Kuvvetlerinde gittikçe artan obezite krizine rağmen Hava Kuvvetleri, havacı olmayı hedefleyen gençler için vücut kitle endeksi (VKE) kriterlerini gevşetti.

AA7 Nisan 2023 Cuma 14:59 - Güncelleme:
ABD Hava Kuvvetleri asker alımında vücut kitle endeksi kriterlerini gevşetti
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New York Post'un haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri, asker adayları için VKE kısıtlamasının erkeklerde yüzde 20'den 26'ya, kadınlarda da yüzde 28'den 36'ya yükseltildiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri İşe Alım Servisi Sözcüsü Leslie Brown, "Hava Kuvvetleri, askere alımda daha geniş bir genç Amerikalı havuzunu kullanabilmek için ilave imkanlar sağlamak istiyor. Bu değişikliklerle Hava Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) politikasına uygun hale getiriliyor." dedi.

Brown, yeni ölçülerin, Hava Kuvvetlerinin standartlarını düşürmeden daha fazla adayı teşvik etmek için başlattığı girişimlerin parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Frank Kendall da hava kuvvetlerinin 2023'te askere alımda yüzde 10'luk açık yaşayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Ocak ayında duyurulan ve 1 Nisan 2023'te uygulanmaya başlanan yeni VKE kriterleri ile eskiye göre yaklaşık aylık 100 daha fazla yeni askerin Hava Kuvvetlerine katılmasının mümkün olacağı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de orduya katılmak isteyen 17-24 yaşlarındaki her üç gençten birinin kilo fazlası nedeniyle işe alıma uygun olmadığını, her dört kişiden yalnızca üçünün silahlı kuvvetler genelindeki temel eğitim birliklerinde zorlu eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olduğunu bildirdi.

CDC, 2020'de Silahlı Kuvvetler genelinde aktif görevdekilerin yüzde 19'unun obez olduğunu açıkladı.

Buna ilave olarak 2018'den itibaren ABD'deki yetişkinlerin yüzde 71'inin kiloları, eğitim düzeyleri ve sabıka kayıtları nedeniyle orduya katılmaya uygun olmadığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığının, aşırı kiloları nedeniyle görevden alınan askeri personel açığını kapatmak için gereken kaynaklar da dahil olmak üzere, aktif veya eski askerler ile ailelerinin obeziteyle ilgili sağlık sorunlarıyla mücadele amacıyla yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

Bunun yanında askerlerin aşırı kilolu olması nedeniyle kaybedilen 658 bin iş gününün, Pentagon'a yılda 103 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

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