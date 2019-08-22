ABD GPS III'ü uzaya yolladı

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ABD Hava Kuvvetlerinin yeni GPS uydusu uzaya gönderildi

ABD Hava Kuvvetlerinin küresel konumlandırma sistemlerinin (GPS) yeni uydusu olan GPS III, Delta IV roketiyle yörüngesine gönderildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Hava Kuvvetleri, bugün Florida'daki Cape Kennedy Uzay Merkezi'nden United Launch Alliance'ın (ULA) Delta IV roketiyle Hava Kuvvetlerinin ABD Hava Kuvvetlerinin küresel konumlandırma sistemleri (GPS) programı kapsamında GPS III uydusunu başarıyla gönderildiğini açıkladı.
 
DELTA IV ROKETİNİN SON UÇUSU OLDU
 
Boeing'in Savunma, Uzay ve Güvenlik bölümü tarafından tasarlanan, Alabama, Decatur'daki United Launch Alliance tesisinde üretilen Delta IV roketi 17 yıllık hizmetinin ardından bugünkü uçuşu ile son lansmanını yapmış oldu.
 
GPS III UYDULARI ÜÇ KAT DAHA HASSAS
 
ABD Hava Kuvvetleri için tasarlanan ve üretilen ilk en güçlü GPS uydusu 23 Aralık 2018'de fırlatıldı.
 
Lockheed Martin'in GPS III uyduları üç kat daha iyi hassasiyet ve sekiz kat daha fazla anti-sıkışma kabiliyetine sahip. Uyduların ömrü 15 yıl, yörüngedeki en yeni GPS uydularından yüzde 25 daha uzun. Ayrıca GPS III'ün yeni L1C sivil sinyali, sivil kullanıcılar için bağlantıyı artıran Galileo gibi diğer uluslararası küresel navigasyon uydu sistemleriyle uyumlu bir sinyal yayınlayan ilk GPS uydusu.

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