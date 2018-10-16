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ABD Hazine Bakanlığı İran'a yeni yaptırım kararını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı İran'a yeni yaptırım kararı aldığını resmen açıkladı.

  • İHA
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ABD, İran’a yeni yaptırım kararı aldı. 

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran’a yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi. Yaptırımların İran Devrim Muhafızlarının Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle banka ve bazı firmalara yönelik olduğu ifade edildi.

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