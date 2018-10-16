ABD Hazine Bakanlığı İran'a yeni yaptırım kararını açıkladı

ABD, İran’a yeni yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran’a yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi. Yaptırımların İran Devrim Muhafızlarının Besiç milislerini destekledikleri gerekçesiyle banka ve bazı firmalara yönelik olduğu ifade edildi.
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