ABD heyeti Tayvan'da

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Senato Bütçe Komisyonu üyesi Cumhuriyetçi Partili Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın başkanlık ettiği partiler üstü heyet, akşam saatlerinde Taipei'ye ulaştı.

ABD'nin adadaki "de facto elçiliği" gibi çalışan Tayvan Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, heyette Graham'ın yanı sıra Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, Cumhuriyetçi Partili Senatörler Robert Portman, Richard Burr, Ben Sasse ve Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson yer aldı.

Heyeti, Tayvan'daki hükümetin dış ilişkilerden sorumlu üyesi Joseph Wu karşıladı.

Kongre üyeleri, ziyarette ayrıca Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve hükümetin savunmadan sorumlu üyesi Chiu Kuo-cheng ile de görüşecek.

Amerikan Enstitüsü, "ziyarette ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik ve iki tarafı ilgilendiren diğer önemli konuların ele alınacağını" kaydetti.

- ÇİN'DEN İTİRAZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise düzenlediği olağan basın toplantısında ziyarete ilişkin, Pekin'in ABD ile Tayvan bölgesi arasında her türlü resmi temasına karşı olduğunu belirtti.

Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken güçlü tedbirleri alacağını vurgulayan Sözcü Cao, "Kongre üyeleri, ABD hükümetin tek Çin politikasına uygun davranmalıdır. ABD tarafı tek Çin ilkesine ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan üç ortak bildiride yer alan hükümlere bağlı kalmalı, Tayvan ile resmi temaslarına son vererek tehlikeli yola sapmaktan kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi'nden iki ayrı heyet Kasım 2021'de Tayvan'ı ziyaret etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Asya gezisi kapsamında adayı ziyaret edeceği iddia edilmiş ancak Pelosi'nin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle gezi iptal edilmişti.

- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.