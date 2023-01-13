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Dünya

ABD hükümeti, 500'den fazla UFO raporu kaydetti

ABD hükümeti, 2022 dosyasında bir önceki yılın üç katından fazla sayıda UFO raporu kaydetti. Perşembe günü yayınlanan rapora göre, birçoğuna insansız hava araçları veya balonlar neden olurken, yüzlerce cisim hala açıklanamıyor. Ancak raporun odak noktası uzaylılar değil, ülkelerin bilinmeyen casusluk yetenekleri.

TRT Haber13 Ocak 2023 Cuma 10:22 - Güncelleme:
ABD hükümeti, 500'den fazla UFO raporu kaydetti
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Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) tarafından hazırlanan 2022 raporunda, 247 "tanımlanamayan anormal fenomen" ve 144 şüpheli hava nesnesi kaydının bulunduğu açıklandı.

Ayrıca son 17 yılda eski kayıtlara gömülen 119 cismin daha ortaya çıkarıldığı ve toplamda 510 cisim raporlandığı belirtildi.

Yeni raporların çoğunun ABD donanma ve hava kuvvetleri pilotlarından geldiği belirtildi.

Bunlardan 200'e yakınının; balonlar, dronlar veya havadaki plastik torbaları kapsayan "olağan" açıklamaları vardı.

Ancak Kongre'ye sunulan raporun sınıflandırılmamış bir versiyonu olan DNI belgesine göre diğerleri açıklanamadı.

Bunlar, Pentagon, ABD istihbarat teşkilatları ve NASA'nın uzaylı araçları değil, rakip ülkelerin bilinmeyen casusluk yetenekleri olduğu endişeleriyle yaptığı incelemelerin odak noktası.

Rapor, hala açıklanamayan raporların çoğunun hava olaylarından, hatalı sensörlerden veya insanlar tarafından yapılan hatalı analizlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

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