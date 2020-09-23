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Dünya

ABD Hükümeti açıkladı: ELN liderinin başına beş milyon dolarlık ödül

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya'daki en büyük silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) liderinin yakalanması için bilgi verilmesi karşılığında 5 milyon dolar ödül belirledi.

star.com.tr23 Eylül 2020 Çarşamba 00:33 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:33
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Geçtiğimiz günlerde Kolombiya'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) lideri Wilver Villegas Palomino'nun yakalanmasına yardımcı olacak istihbarat için beş milyon dolar değer biçti.

Villegas Palomino, ABD tarafından narko-terörizm ve uluslararası kokain dağıtımı ile suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter'da Wilver Villegas Palomino'yu "zanlı bir uyuşturucu teröristi" olarak nitelendirdi ve Washington'un "Kolombiya hükümetinin bölgede faaliyet gösteren uluslararası suç örgütlerini bozmasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olmaya kararlı olduğunu" söyledi.

Söz konusu tweet, Pompeo'nun Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmesi ve Kolombiya'da "kalıcı ve adil bir barış" meselesini görüşmesinden iki gün sonra geldi.

Pompeo, toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında, "FARC muhalifleri, ELN veya başka herhangi bir terörist veya suç örgütü tarafından uygulanan şiddet kabul edilemez ve tolere edilemez." dedi.

Şubat ayında Palomino, Teksas'ın Güney Bölgesi'ndeki bir federal iddianamede narko-terörizm ve uluslararası kokain dağıtımı ile suçlandı.

İsyancı grup Kolombiya, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terörist bir grup olarak kabul ediliyor. 

star.com.tr

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