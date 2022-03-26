İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2022 Cumartesi / 23 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı
Dünya

ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 01:54 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 01:54
ABONE OL

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin bugün Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine ve diğer kentlere yapılan saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendiren Sullivan, şunları kaydetti:

"Bugünkü saldırılar tıpkı 19 ve 20 Mart'ta su dağıtım şebekeleri ve enerji altyapısına yapılan saldırılar gibi İran desteklidir ve bu Yemen'e silah gönderilmesini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir."

Sullivan, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen hükümetinin ateşkes ve gerginliğin azaltılması çağrılarını reddettiğine ve buna terör eylemleri ile yanıt verdiğine işaret ederek, "Bu savaşı bitirmenin ve Yemen halkını rahatlatmanın zamanı geldi ama bu ancak Husiler, BM ve elçisinin gerginliği azaltmak için attığı adımlarda iş birliği yapmaya razı gelirse gerçekleşir." mesajını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.