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Dünya

ABD ile bayrak krizi! Komşu şikayet etti

İran Futbol Federasyonu, ABD Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya paylaşımında İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmaması nedeniyle ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti.

IHA28 Kasım 2022 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
ABD ile bayrak krizi! Komşu şikayet etti
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2022 FIFA Dünya Kupası maçında salı günü karşı karşıya gelecek olan ABD ile İran arasında karşılaşma öncesinde bayrak krizi yaşandı. ABD Futbol Milli Takımının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran bayrağındaki "İslam Cumhuriyeti" amblemini kullanmaması nedeniyle İran Futbol Federasyonu FIFA'ya resmi şikayette bulundu. ABD Futbol Milli Takımı Dünya Kupası fikstürünün yer aldığı sosyal medya paylaşımında İran bayrağı üzerinde yer alan "La ilahe illallah" yazısını ve İslam Cumhuriyeti amblemini kullanmadı.

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Ehsan Usuli devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Futbol Milli Takımı'nın İran bayrağına yönelik hakareti nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu yılki Dünya Kupası'nda futbol kuralları dışında ve centilmenliğe yakışmayan hadiseler oldu. İngiltere milli takımının karşılaşma öncesi giydiği forma ve milli takım antrenörümüze sorulan siyasi sorular bunlardan bazıları. ABD'nin İran bayrağına yönelik bu hakareti nedeniyle de FIFA'ya resmi şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

ABD, İran bayrağını düzeltti

İran'ın FIFA'ya gönderdiği resmi şikayet sonrası ABD Futbol Milli Takımı sosyal medya hesabı üzerinden yeni Dünya Kupası fikstürü paylaşımı yaparak İran bayrağı üzerindeki "İslam Cumhuriyeti" amblemini düzeltti. İran basını ise söz konusu adımı "ABD İran'ın şikayeti üzerine geri adım attı" şeklinde gördü.

Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupasında ABD ile İran futbol takımları salı günü karşılaşacak. İngiltere karşısında 6-2 yenilen İran, Galler'i 2-0 yenerek grupta ikinci sırada yer aldı.

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