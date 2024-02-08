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Dünya

ABD ile İngiltere, Husiler'in kontrolündeki Sada'ya saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin kuzeybatısındaki Sada kentini hedef aldığını duyurdu.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
ABD ile İngiltere, Husiler'in kontrolündeki Sada'ya saldırı düzenledi
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Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, ABD ve İngiltere'nin Sada vilayetinin Bakim bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, söz konusu saldırıda can kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Yemen'in kuzeybatısında Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada, Husilerin "kalesi" olarak biliniyor.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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