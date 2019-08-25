31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'ABD ile ticaret savaşında Çin'i destekliyoruz'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'ABD ile ticaret savaşında Çin'i desteklediklerini' ve 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunduklarını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zarif, Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi İngilizce yayın yapan Çin merkezli Global Times Gazetesi için kaleme aldığı makalede Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

İran ve Çin'in dünya barışı ve güvenliği için iletişim halinde olması gerektiğini vurgulayan Zarif, "ABD ile yaşadığı ekonomik savaşta Çin'i destekliyoruz. İran 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Pekin'in İran ekonomisi için önemli bir ortak olduğunu kaydeden Zarif, iki ülkenin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi birçok alanda iş birliği yaptığını ve aynı görüşleri paylaştığını aktardı.

İran ve Çin'in, İpek Yolu'nu canlandırarak, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Zarif, "İran, Tek Çin ilkesinin kazanımlarına ve 'tek ülke iki sistem' politikasına değer vererek Çin'in içişlerine her türlü müdahaleyi reddetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Doğu Asya turu kapsamında bugün Çin'e yapacağı ziyaretin ardından Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

G7 zirvesinde dünyayı şaşırtan gelişme! İran Dışişleri Bakanı Fransa'da!

G7 zirvesinde dünyayı şaşırtan gelişme! İran Dışişleri Bakanı Fransa'da!

Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu

Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Kopernik Kitap'tan yeni eser: Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne

Kopernik Kitap'tan yeni eser: Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne

Ekmek teknesi yanan şoförden teröre tepki: Kayyum zamanında olmuyordu

Ekmek teknesi yanan şoförden teröre tepki: Kayyum zamanında olmuyordu

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Market çalışanı, kadın iş arkadaşına böyle saldırdı

Market çalışanı, kadın iş arkadaşına böyle saldırdı

Sivas'ta filmleri aratmayan kaçış

Sivas'ta filmleri aratmayan kaçış
 

POPÜLER HABERLER

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

'90'lar evi' görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

'90'lar evi' görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

Huzurun tablosu, organik çayın diyarı...

Huzurun tablosu, organik çayın diyarı...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA