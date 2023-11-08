ABD, İngiltere ve Batılı devletlere ayar verdi: İsrail'in suçlarının parçası oldular

Rehman, başkent İslamabad'da yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin İsrail'e saldırı düzenlediği için Hamas'ı eleştirdiğine işaret ederek, İsrail'in ise on yıllardır Filistin halkına her gün saldırdığını anımsattı.

Filistin halkı ve Hamas'a desteklerinin süreceğini ifade eden Rehman, "İsrail savaş suçu işledi. İsrail terörist bir devlet. Biz derhal uluslararası hukuk kapsamında İsrail'e karşı harekete geçilmesini ve çocuklara, kadınlara, sivillere ve insanlığa karşı işledikleri savaş suçları sebebiyle bu ülkenin yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Rehman, insan hakları ve demokrasi konusunda gelişmiş ülke olduklarını iddia eden Batılı ülkelerin, İsrail ile dayanışma içerisinde bulunduklarını dile getirerek, "Fakat artık bu Batılı ülkeler İsrail'in işlediği savaş suçlarının parçası oldu. ABD, İngiltere ve diğer Batılı devletler, İsrail'e masumları öldürmesi için silah gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu Batılı ülkelerin artık kendilerini "demokrasi ve insan hakları" konusunda ileri ülkeler olarak göremeyeceğini belirten Rehman, "Müslüman ülkeler, Batılıların İsrail'in yanında durduğu gibi Filistin'in yanında durmadı." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.