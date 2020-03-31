ABD, Irak'a Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdı

IHA 31 Mart 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:58

Irak basınında yer alan haberlere göre, Patriot hava savunma sisteminin biri ABD askerlerinin bulunduğu Anbar ilindeki Aynul-Esed üssü diğeri ise Erbil yakınlarındaki askeri üsse konuşlandırdı. Irak basını adını açıklamadığı bir ABD’li askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, Kuveyt’te bulunan iki savunma bataryasının daha Irak’a getirileceği kaydedildi.

Irak’ta 9 üssü bulunan ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, son günlerde bazı üslerini Irak güvenlik güçlerine devretmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi ardından ABD Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılar arttı.