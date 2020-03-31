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Dünya

ABD, Irak'a Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdı

Son zamanlarda Irak'taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil'deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başladı.

IHA31 Mart 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:58
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Irak basınında yer alan haberlere göre, Patriot hava savunma sisteminin biri ABD askerlerinin bulunduğu Anbar ilindeki Aynul-Esed üssü diğeri ise Erbil yakınlarındaki askeri üsse konuşlandırdı. Irak basını adını açıklamadığı bir ABD’li askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, Kuveyt’te bulunan iki savunma bataryasının daha Irak’a getirileceği kaydedildi.

Irak’ta 9 üssü bulunan ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, son günlerde bazı üslerini Irak güvenlik güçlerine devretmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi ardından ABD Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılar arttı.

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