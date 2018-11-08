ABD, Irak’a yeni büyükelçi olarak Matthew Toller'ı atayacak

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump Irak Büyükelçisi Douglas Silliman’ın yerine yeni bir büyükelçi atayacak. ABD'nin yeni Bağdat Büyükelçisinin Matthew Toller olacağının belirtildiği açıklamada, değişim nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.