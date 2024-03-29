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Dünya

ABD, İran destekli Husilere ait 4 İHA'yı vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.

AA29 Mart 2024 Cuma 09:35 - Güncelleme:
ABD, İran destekli Husilere ait 4 İHA'yı vurdu
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin dün yerel saatle 06.00 ila 22.56 arasında Yemen'deki Husilere ait 4 İHA'ya yönelik "savunma saldırısı" düzenlendiği bildirildi.

ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir." ifadesi yer aldı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine Husiler, tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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