ABD, İran gemisini vurdu... Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran'a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki TOUSKA adlı kargo gemisini vurduğunu açıklayarak, 'Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor' dedi.
