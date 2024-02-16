ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Husilere gönderilen silahlara el konuldu

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "28 Ocak'ta ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Kızıldeniz'de Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere gönderilmek üzere İran'dan gelen gelişmiş silah ve ölümcül yardım ele geçirdiği" belirtildi.

Gemide çıkan teçhizatlar arasında orta menzilli balistik füze bileşenleri, patlayıcılar, insansız su altı/yüzey aracı (UUV/USV) bileşenleri, askeri sınıf iletişim ve ağ ekipmanları, tanksavar güdümlü füze düzenekleri ve diğer askeri bileşenleri içeren 200'den fazla paket bulunuyor.