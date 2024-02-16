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Dünya

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Husilere gönderilen silahlara el konuldu

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler ile ABD arasında karşılıklı saldırılar giderek artıyor. Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırıları sürerken, ABD'de Yemen'e yönelik pek çok saldırı düzenledi. Son olarak ABD Sahil Güvenliği Husilerin kontrolündeki Yemen'e giden İran silahlarını durdurdu.

AA16 Şubat 2024 Cuma 01:42 - Güncelleme:
ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Husilere gönderilen silahlara el konuldu
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "28 Ocak'ta ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Kızıldeniz'de Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere gönderilmek üzere İran'dan gelen gelişmiş silah ve ölümcül yardım ele geçirdiği" belirtildi.

Gemide çıkan teçhizatlar arasında orta menzilli balistik füze bileşenleri, patlayıcılar, insansız su altı/yüzey aracı (UUV/USV) bileşenleri, askeri sınıf iletişim ve ağ ekipmanları, tanksavar güdümlü füze düzenekleri ve diğer askeri bileşenleri içeren 200'den fazla paket bulunuyor.

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