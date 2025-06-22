İsrail'in Tahran'ı vurması ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaşın 10'uncu gününde ABD İran'ı vurdu.

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini hedef alan ABD saldırıda "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullandı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN dün, Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssünden Batı Pasifik'teki Guam'da bulunan stratejik bir üsse doğru havalandığını açıklamıştı.

B-2 bombardıman uçağı, İran'ın yeraltındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak. B-2'ler "sığınak katili" olarak da adlandırılıyor.

ABD'NİN EN GELİŞMİŞ SİLAH PLATFORMLARINDAN BİRİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarına girebilen ve İran'ın gömülü nükleer araştırma tesisleri ağı gibi sertleştirilmiş hedeflere hassas saldırılar düzenleyebilen Amerika'nın en gelişmiş stratejik silah platformlarından birini temsil ediyor.

EN İLERİ GİZLİLİK TEKNOLOJİSİNE SAHİP

ABD B-2'nin her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal oluyor ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçak yapıyor.

Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojisine sahip olan bombardıman uçağı 1980'lerin sonlarında üretilmeye başlandı, ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte üretimi durduruldu. Pentagon'un planlanan satın alma programının kesilmesinin ardından sadece 21 adet üretildi.

Bombardıman uçağının yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan menzili, ABD'nin kıtasal üslerinden küresel saldırı kabiliyeti sağlıyor. Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri'den Afganistan ve Libya'ya kadar olan görevlerde gösterildiği gibi, dünya çapında neredeyse her hedefe ulaşabilir.

Uçağın 18 kilogramdan fazla olan faydalı yük kapasitesi, çok çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahlar taşımasına olanak sağlıyor. Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk hassas güdümlü bir "sığınak delici" bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) içerebilecek büyük mühimmat yüklerini barındırırken gizlilik özelliklerini korumak için özel olarak tasarlandı.

"KÜÇÜK BİR KUŞLA KARŞILAŞTIRILABİLİR"

İki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, personel ihtiyacını azaltırken gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği koruyor.

B-2'nin gizlilik teknolojisi radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeyi en aza indiren açısal tasarım özellikleri içeriyor. Radar kesitinin küçük bir kuşunkiyle karşılaştırılabilir olduğu ve geleneksel radar için neredeyse görünmez olduğu bildiriliyor.

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