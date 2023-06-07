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Dünya

ABD, İran'ın balistik füze programına destek olan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacak

ABD'nin, İran ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan 7 kişi ve 6 kuruluştan oluşan bir satın alma ağına yaptırım uygulayacağı açıklandı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
ABD, İran'ın balistik füze programına destek olan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın balistik füze programında kilit rol oynayan kişi ve kuruluşların hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İran ve Çin'deki 7 kişi ve 6 kuruluştan oluşan bir satın alma ağına İran'daki balistik füze programına desteklerinden dolayı yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Söz konusu satın alımları İran'ın Çin'de bulunan Savunma ataşesinin koordine ettiğine işaret edilen açıklamada, "ABD, İran'ın satın alma ağlarını bozmak için elindeki her aracı kullanma kararlılığını sürdürüyor ve İran'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışıyor." ifadesi paylaşıldı.

  • İran
  • yaptırım
  • Balistik Füze

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