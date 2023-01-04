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Dünya

ABD, İran'ın İHA üretimini hedef alacak yeni yaptırımlar planlıyor

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yoluyla İran'ın insansız hava aracı (İHA) üretimini hedef almanın yollarını aradığı aktarıldı.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
ABD, İran'ın İHA üretimini hedef alacak yeni yaptırımlar planlıyor
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ABD, İran'ın insansız hava aracı (İHA) üretimine yönelik yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yoluyla İran'ın insansız hava aracı (İHA) üretimini hedef almanın yollarını aradığı aktararak, İran'ın İHA üretiminde kullandığı parçaları üreten özel şirketlerle görüştüklerini belirtti.

Watson, "İran'ın insansız hava araçlarında kullanılan teknolojilere erişimini kısıtlamak için ihracat kontrolleri ile atabileceğimiz daha ileri adımları değerlendiriyoruz" dedi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya saldırmak için kullandığı İran yapımı İHA'ları üretmekle veya nakletmekle suçladığı şirket ve kişilere yaptırım uygulamıştı.

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