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ABD İran'la sivil nükleer çalışmalara tanıdığı yaptırım muafiyetlerini uzattı

ABD yönetimi, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında işbirliği yapan ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetini 90 günlüğüne uzattığını açıkladı.

  • AA
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım adımlarının sıkılaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2015 yılında yapılan İran'la nükleer anlaşma kapsamında, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen 4 ülkeye tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, daha önceki dönemlerde 180 gün olan muafiyet süresinin bundan böyle 90 güne indirildiği ve bunun İran üzerindeki baskıyı daha da artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında 2015'ten bu yana süren projelerini devam ettirebilecek.

- 2 BAŞLIK, YAPTIRIM KAPSAMINA ALINABİLECEK

Ancak ABD yönetimi aynı açıklamasında, 4 Mayıs'tan itibaren İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin mevcut reaktör ünitesi dışında genişletilmesine yönelik yardım ve destek faaliyetlerinin yaptırıma maruz kalabileceğini bildirdi.

Ayrıca, doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin de bundan sonra ABD yaptırımlarının kapsamına girebileceği kaydedildi.

İran üzerindeki baskıyı her geçen gün artıran Donald Trump yönetimi, geçen hafta, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD yönetiminin bu kararıyla "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermişti.

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