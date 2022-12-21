ABD, İranlı bazı kişi ve kurumları yaptırım listesine aldı

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar ile ilgili ABD'de 5 yetkili ve 1 kurumu yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların protestoların şiddet kullanarak bastırılması ve protestocular hakkındaki açılan davalarla bağlantılı olduğu ifade edildi. Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "İran rejiminin, haklarını savunan kendi halkına karşı şiddet uygulamasını kınıyoruz. ABD ve ortaklarımız, temel özgürlükleri için savaşan İran vatandaşlarına karşı işlenen korkunç suistimaller için İranlı yetkililerden hesap sormaya kararlıdır" dedi.

Yaptırım listesinde, İran genelinde kovuşturmaları ve cezai kararların uygulanmasını denetleyen İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, Besic Direniş Gücü'nde üst düzey yetkili olan Moslem Moein ve Hossein Maroufi, Tahran Devrim Muhafızları Komutanı Hassan Hassanzadeh ile Beyt-al Moghadas Kolordusu ve Kürdistan Devrim Muhafızları Komutanı Seyed Sadık Hüseyni yer aldı.

Yaptırım listesine ayrıca, İran Kolluk Kuvvetleri (LEF) için zırhlı araçlar ve ekipmanlar üreten Imen Sanat Zaman Fara adlı şirket eklendi.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'de bulunan varlıkları dondurularak, ABD'ye girişleri ve ABD'li kişileri ile iş yapmaları yasaklanacak.