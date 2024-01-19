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Dünya

ABD: İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Filistin devleti kurulmasına karşı' olduğuna ilişkin açıklamasının ardından, iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 00:12 - Güncelleme:
ABD: İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Carolina'ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail-Filistin meselesine ilişkin iki devletli çözüm konusunda isteğinin değişmediğinin altını çizen Kirby, bunun hem İsrail hem de Filistin halkının çıkarına olduğunu söyledi.

Kirby, esasen iki devletli çözümün bölge için de en iyi seçenek olduğunu kaydederek, "Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Netanyahu'nun ilk kez böyle bir açıklama yapmadığını anımsatan Kirby, Filistin halkının barış ve güven içinde bağımsız bir devlet çatısı altında yaşama hakkı olduğunu vurguladı.

Kirby, halihazırda temel odak noktalarının İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması için ihtiyaçlarını gidermek ve Gazze'ye insani yardım sağlamak olduğunu aktararak, "Ancak çatışma sonrası da bir noktada gelecek. Biz ne istediğimiz konusunda çok açık olduk. Gazze'de Filistin halkını temsil edecek bir yönetim istiyoruz. Onların oyu ve sesi var, Gazze'nin tekrar işgal edilmesini istemiyoruz." diye konuştu.

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