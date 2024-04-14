İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, İsrail'den İran saldırısına karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi
Dünya

ABD, İsrail'den İran saldırısına karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi

ABD, İsrail'den İran saldırısına herhangi bir karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirilmelerini talep etti.

AA14 Nisan 2024 Pazar 07:12 - Güncelleme:
ABD, İsrail'den İran saldırısına karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.

Gallant da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, "her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını" ifade etti.

Bakanlar, son 24 saat içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşmüştü.

İsrail Güvenlik Kabinesi de İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki vermişti.

Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.