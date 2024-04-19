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Dünya

ABD, İsrailli 2 kuruma yaptırım kararı aldı

ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırıcı Yahudi yerleşimci ile 2 kurumu yaptırım listesine aldı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 18:41 - Güncelleme:
ABD, İsrailli 2 kuruma yaptırım kararı aldı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, üyeleri Batı Şeria'da Filistinlilere karşı tehdit ya da şiddet eylemine karışan Lehava adlı örgütün kurucusu ve lideri Ben Zion Gopstein'a yaptırım uygulanacağını belirtti.

Açıklamasında, "Son günlerde Batı Şeria'da şiddetin artmasından derin endişe duyuyoruz ve İsrail'i, şiddet yanlısı aşırılıkçı yerleşimcilerin saldırılarını önleme ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Miller, ABD'nin hesap verebilirliği teşvik için gerekirse ek adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğini kaydetti.

İKİ KURUM YAPTIRIM LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Hazine Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre de Batı Şeria'da şiddet eyleminde bulundukları için yaptırım uygulanan iki kişi için bağış toplama faaliyetine bulunan Mount Hebron Fund ve Shlom Asiraich adlı iki kurum da yaptırım listesine alındı.

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