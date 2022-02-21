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Dünya

ABD istihbaratı sızdırdı! ''Putin, ordu komutanlarına emir verdi''

ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğine dair bilgi olduğu iddia edildi.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 07:24 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:24
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Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı.

Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.

Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.

Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.

Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.

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