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Dünya

ABD kaynıyor! Biden'a Filistin protestosu: Soykırımcı Joe

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış kampanyası için gittiği New York'ta Filistin destekçisi grup tarafından protesto edildi. Göstericiler, “Soykırımcı Joe”, “Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek” sloganları attı.

AA29 Mart 2024 Cuma 02:57 - Güncelleme:
ABD kaynıyor! Biden'a Filistin protestosu: Soykırımcı Joe
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New York'taki ünlü gösteri merkezi Radio City Music Hall binası önünde toplanan yüzlerce sivil aktivist, Biden'ın Gazze'deki sivilleri öldüren İsrail'e verdiği destekten dolayı gösteri düzenledi.

ESKİ BAŞKANLARDAN OBAMA VE CLİNTON DA HEDEFTE!

25 milyon dolar toplama hedefiyle Demokrat Parti'nin organize ettiği bağış gecesine katılan Biden'la birlikte, ona destek veren eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton da protestocuların hedefi oldu.

"SOYKIRIMCI JOE!"

İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmeye devam etmesi ve ABD'nin bölgede kalıcı bir ateşkese destek vermemesine tepki gösteren göstericiler, "Soykırımcı Joe", "Filistin özgürleşecek, Biden bunu görecek" şeklinde slogan attı.

BOŞ OY ÇAĞRISI

Filistin destekçileri, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik alanında, Gazze'de acil ateşkes talep ederken, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ön seçimlerin devam ettiği New York'ta Demokrat seçmene, sandıkta boş oy kullanarak tepki verme çağrısında bulundu.

Biden'ın, Obama ve Clinton'ın yanı sıra bir çok ünlü ismin de katılacağı etkinlikte toplayacağı bağış miktarının 25 milyon doları bulması bekleniyor.

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