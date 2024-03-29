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Dünya

Tam 20 kum dolu kamyon... Biden'ı neyden koruyorlar?

New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu.

AA29 Mart 2024 Cuma 02:13 - Güncelleme:
Tam 20 kum dolu kamyon... Biden'ı neyden koruyorlar?
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New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu. Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.

ABD Başkanı Biden'ın, Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca, First Lady Jill Biden, Queen Latifah, Aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lea Michele ve Cynthia Erivo gibi bir çok ünlü ismin de yer alacağı belirtildi.

Demokrat Parti'den bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirildi.

En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.

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