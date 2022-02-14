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Dünya

ABD Kiev'de bulunan elçiliği Lviv'e taşıdığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşımakta olduklarını açıkladı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 22:04 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:25
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti.

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