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Dünya

ABD Kızıldeniz'de gemilerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların nihai sorumlusunun İran olduğunu söyledi.

AA5 Aralık 2023 Salı 01:27 - Güncelleme:
ABD Kızıldeniz'de gemilerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu söyledi.

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin yeni saldırıları önlemek amacıyla "deniz görev güçleri" oluşturulması hakkında diğer ülkelerle görüştüğünü belirten Sullivan, "Başkalarıyla istişare ederek uygun adımları atacağız ve bunu kendi seçtiğimiz bir zamanda ve yerde yapacağız" dedi.

Sullivan, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt vererek, gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle ilgili İHA'ları düşürerek ihtiyatlı olduklarını kaydetti.

Jake Sullivan, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılmış, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

  • Kızıldeniz saldırıları
  • İran
  • ulusal güvenlik

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