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  • ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi
Dünya

ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4'üncü olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 00:54 - Güncelleme:
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FDA'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.

Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson & Johnson'dan sonra ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.

Mevcut durumda daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Kovid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21,5'i Kovid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.

  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi
  • Novavax

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