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Dünya

ABD Kudüs Gücü'ne yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü üyesi 5 kişiye ve 1 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.

IHA1 Haziran 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
ABD Kudüs Gücü'ne yaptırım uyguladı
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ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımlar duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni yaptırım uyguladığı bildirildi. Açıklamada, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışındaki planlarını ifşa etme ve bozma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne vurgu yapılarak, İran Devrim Muhafızları Ordusunun onlarca yıldır İran rejiminin düşman olarak gördüğü kişilere karşı birçok suikast girişimine, terör planına ve diğer şiddet olaylarına karıştığına dikkat çekildi.

Kudüs Gücü'nün İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışı operasyon kolu olduğu belirtilen açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, ABD'nin İran rejiminin terörist faaliyetlerini ve muhalif sesleri susturma çabalarını ifşa etmeye ve bozmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD vatandaşlarını koruma ve savunma kararlılığımızı yineliyoruz" denildi.

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